В Чехии рассказали о седьмом пакете антироссийских санкций ЕС Премьер Чехии Фиала: ограничений на поставки газа из России не будет в пакете санкций ЕС

Фото: IMAGO/elyxandro cegarra/Global Look Press

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в седьмом пакете антироссийских санкций ЕС не окажется ограничений на поставки газа из России. Пакет мер с новыми ограничениями Европейская комиссия представит на днях, предположил он в беседе с Reuters.

Фиала уточнил, что санкциями, в частности, будет запрещен импорт золота из России, экспорт в Россию запретят для некоторых товаров двойного назначения. Кроме того, страны ЕС введут санкции в отношении некоторых физических лиц.

Что определенно проблематично — это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции, — пояснил политик.

Фиала добавил, что из пакета санкций исключат ограничения на импорт российского газа, поскольку от него зависит «ряд стран». Зависимость Праги от поставок из Москвы в Чехии пытаются снизить, но к предстоящей зиме полностью этого не удастся добиться, считает премьер.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен принять ряд экстренных экономических мер на случай, если Россия внезапно прекратит поставки газа. По мнению Брюсселя, риск того, что Москва примет соответствующее решение, достаточно велик. В связи с этим Еврокомиссия начала подготовку к данному сценарию.