В Чехии назвали восстановление Украины одним из приоритетов Чешский премьер Фиала: одним из приоритетов Праги станет восстановление Украины

Пётр Фиала / Фото IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Премьер Чехии Пётр Фиала заявил, что в период полугодового председательства Праги в ЕС (с 1 июля) одним из её приоритетов станет восстановление Украины. Это предполагает, что конфликт на Украине уже закончится, отметил он по окончании заседания коллектива экспертов при президенте страны Милоше Земане, сообщает РИА Новости.

Желание нашего правительства — чтобы в период чешского председательства в ЕС одним из приоритетов стало восстановление Украины, что, естественно, предполагает и мирную ситуацию в этой стране, — сказал премьер.

Он также с удовлетворением заявил о почти полном совпадении его взглядов и президента Земана на некоторые внешнеполитические проблемы. В их число входят и действия России на Украине, добавил Фиала.

Ранее стало известно, что 11 мая Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к украинской армии. Теперь это решение должно быть подписано премьер-министром Петром Фиалой. Чешское законодательство запрещает гражданам службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства.