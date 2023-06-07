В Чехии модернизируют украинские танки Чешская фирма VOP CZ модернизирует неизвестное количество украинских танков Т-64

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чешская компания VOP CZ, специализирующаяся на обслуживании бронетехники, приступила к модернизации ряда украинских танков Т-64, передает РИА Новости со ссылкой на директора фирмы Марка Шпока. По причинам безопасности Шпок не раскрыл точное количество танков, подлежащих обновлению.

Танки будут снабжены приборами оптического наблюдения, современными средствами связи и так далее, — сказал Марк Шпок.

Он уточнил, что эти танки на протяжении десятилетий находились на хранении у Киева и теперь требуют основательного ремонта.

Танк Т-64 был разработан в конструкторском бюро Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева в 1960-х годах, а модернизированная версия Т-64Б была представлена в 1976 году. Танк оснащен комбинированной броней для защиты и основным орудием в виде гладкоствольной пушки калибра 125 миллиметров. Версия Т-64БВ была дополнена динамической защитой «Контакт-1».

Минобороны РФ сообщало, что 5 июня российские войска отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив свыше 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три французских AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.