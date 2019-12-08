https://static.news.ru/photo/c26f2c84-19b3-11ea-93b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько тысяч человек собрались в центре Киева на площади Независимости, чтобы потребовать от лидеров «нормандской четвёрки» не переходить «красные линии».

Организаторами пикета являются украинские партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

В данное время в центре столицы собрались несколько тысяч человек, которые держат в руках национальные и националистические флаги и предостерегают власти Украины от капитуляции на «нормандском» саммите. Кроме того, по словам организаторов митинга, их не устраивает мир «любой ценой», а президент страны Владимир Зеленский не должен идти на компромиссы относительно европейского и евро-атлантического курса страны, а также по «крымскому» вопросу, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Российская Федерация ожидает, что на саммите в «нормандском формате», который пройдёт 9 декабря в Париже, будут приняты договорённости, позволяющие прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом на международной конференции «Средиземноморские диалоги» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.