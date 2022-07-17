В центре Энергодара обнаружили самодельное взрывное устройство

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сапер сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ

В центре Энергодара Запорожской области обнаружили самодельное взрывное устройство, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города. СВУ нашли на остановке общественного транспорта, с которой обычно уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС.

Сегодня утром у остановки правоохранители нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство диверсантов, — сообщил представитель пресс-службы.

На место инцидента вызвали правоохранительные органы. Они обезвредили устройство и изъяли.

Ранее на железнодорожной станции под Брянском обнаружили похожий на взрывчатку предмет. В Унечах было перекрыто движение локомотива и двух пассажирских составов.