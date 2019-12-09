https://static.news.ru/photo/028ef1a6-19bd-11ea-8fb2-fa163e074e61_660.jpg Брэндон Льюис Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замглавы МВД Великобритании Брэндон Льюис заявил, что на счетах Консервативной партии отсутствуют средства, пожертвованные состоятельными россиянами.

Таким образом он опроверг публикацию The Sunday Times о возможном финансировании тори выходцами из России. Газета утверждает, что консерваторы получают поддержку, в частности, от бывшего вице-президента нефтяной компании ЮКОС Александра Темерко и супруги проживающего в Лондоне экс-замглавы Минфина РФ Владимира Чернухина — Людмилы. По данным издания, размер их пожертвований в общей сложности превышает полтора миллиона фунтов стерлингов.

Заместитель министра подчеркнул, что средства на счета партии поступают только от британских подданных. Он отметил, что любой гражданин страны может сделать пожертвование в пользу политической партии и тем самым играть роль в политике Соединённого Королевства, сообщает ВВС.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Reddit нашли признаки вмешательства России в британские выборы. Администрация ресурса удалила более 60 аккаунтов из-за публикации документов, содержащих компрометирующую тори информацию.