Замглавы МВД Великобритании Брэндон Льюис заявил, что на счетах Консервативной партии отсутствуют средства, пожертвованные состоятельными россиянами.
Таким образом он опроверг публикацию The Sunday Times о возможном финансировании тори выходцами из России. Газета утверждает, что консерваторы получают поддержку, в частности, от бывшего вице-президента нефтяной компании ЮКОС Александра Темерко и супруги проживающего в Лондоне экс-замглавы Минфина РФ Владимира Чернухина — Людмилы. По данным издания, размер их пожертвований в общей сложности превышает полтора миллиона фунтов стерлингов.
Заместитель министра подчеркнул, что средства на счета партии поступают только от британских подданных. Он отметил, что любой гражданин страны может сделать пожертвование в пользу политической партии и тем самым играть роль в политике Соединённого Королевства,
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Reddit нашли признаки вмешательства России в британские выборы. Администрация ресурса удалила более 60 аккаунтов из-за публикации документов, содержащих компрометирующую тори информацию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен