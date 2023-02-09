В британских ВВС остались недовольны подготовкой украинских пилотов Sky News: в ВВС Британии недовольны подготовкой пилотов Украины и отправкой самолетов

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Представители Королевских ВВС Великобритании выражают недовольство подготовкой украинских пилотов в своей стране и обсуждением возможных поставок Киеву истребителей. Причиной недовольства является нехватка ресурсов для самих британцев. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВВС страны.

По данным СМИ, наиболее вероятной является отправка на Украину истребителей Typhoon. По словам собеседника телеканала, подобное решение станет нонсенсом, поскольку данные самолеты годятся исключительно для подготовки военных и абсолютно непригодны для боевых действий.

Что касается предоставления Киеву истребителей F-35, то этот вариант даже не может обсуждаться по причине их секретных технологий, стоимости и сложности обслуживания и логистики, подчеркивает телеканал. Там также отметили, что рассуждение на данную тему могут создать у украинцев пустые надежды.

Кроме того, отмечается, что в Великобритании существуют сложности с подготовкой собственных пилотов для полетов на истребителях. Некоторые могут ждать до 10 лет, чтобы попасть на тренировки и начать участвовать в военных подразделениях. В этой связи предложение Лондона о подготовке украинских военных вызывает у местных летчиков шок, подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Риши Сунака сообщило, что Великобритания рассматривает возможность передачи британских истребителей Киеву. Минобороны страны предстоит оценить, какие модели самолетов Лондон в теории мог бы передать Киеву.

В то же время глава Минобороны Соединенного Королевства ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.