В Британии выявили наибольшее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/4429ee80-fe88-11ea-ad9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

В Великобритании медики за сутки зарегистрировали 6634 инфицированных коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщили в Минздраве страны.

По данным ведомства, за предыдущие сутки диагноз был подтверждён у 6178 человек. Общее число заразившихся COVID-19 в Британии превышает 416 тысяч, умерли 41 902 человека.

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране вводятся новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. По его словам, в настоящий момент речь не идёт о возвращении к общенациональному карантину, который действовал на протяжении весны. Политик отметил, что власти не требуют от населения оставаться дома, а учебные заведения продолжат работу. Новые меры рассчитаны на шесть месяцев и коснутся ресторанов, пабов и баров, а также затронут правила ношения масок и проведения массовых мероприятий.

Между тем еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сообщила, что вторая волна пандемии, о которой много говорили в течение нескольких месяцев, стала реальностью. При этом ситуация с распространением инфекции в ряде государств Европейского союза оказалась крайне сложной. Она отметила, что эпидемия ударила с новой силой и последствия ощущаются даже сильнее, чем полгода назад.

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко отметил, что рост заболеваемости COVID-19 в странах Евросоюза — ожидаемое явление. По его словам, в осенне-зимний период традиционно повышается число пациентов с воздушно-капельными недугами, как коронавирус. Таким образом он прокомментировал заявление Стеллы Кириакидис.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. При этом в течение нескольких месяцев специалисты предупреждали о возможности второй волны эпидемии. Это связано в немалой степени с тем, что с ослаблением введённых сдерживающих ограничений люди перестают внимательно относиться к мерам безопасности и реже соблюдают правила гигиены.