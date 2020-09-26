В Британии рассказали о возможности уничтожить инфраструктуру других стран

https://static.news.ru/photo/829bc2be-0005-11eb-9867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Глава Стратегического командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс заявил о наличии у Лондона кибероружия, способного уничтожить всю инфраструктуру страны — потенциального противника в военном конфликте.

Как отметил генерал в своей речи на военной базе у города Корш, кибератаки с помощью этого средства могут осуществляться на двух уровнях — тактическом и стратегическом. Ранее британские военные о своих возможностях атаковать компьютерные сети практически не говорили, пишет The Guardian. Известно лишь о направляемых Лондоном действиях хакеров в отношении «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещённая на территории РФ).

Сандерс заявил, что противники Британии пытаются навредить ей всеми средствами, при этом не вступая в реальное военное противостояние. По словам генерала, военные Соединённого Королевства каждый день отражают по 60 серьёзных кибератак. Основными целями хакеров являются Центр управления безопасностью глобальных операций ВС и штаб-квартира организации Defence Digital.

Сандерс в своём выступлении традиционно обвинил Россию, Китай и Иран в попытках вмешательства в демократические процессы на Западе. Москва неоднократно отвергала все подобные инсинуации.

Как сообщал NEWS.ru, ранее директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил, что Россия и Китай ведут кампании по дезинформации и запугиванию политиков в сочетании с кибератаками в попытке оказать влияние на чешские органы самоуправления.