В Британии рассказали о возможности уничтожить инфраструктуру других стран

Глава Стратегического командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс заявил о наличии у Лондона кибероружия, способного уничтожить всю инфраструктуру страны — потенциального противника в военном конфликте.
Как отметил генерал в своей речи на военной базе у города Корш, кибератаки с помощью этого средства могут осуществляться на двух уровнях — тактическом и стратегическом. Ранее британские военные о своих возможностях атаковать компьютерные сети практически не говорили,
Сандерс заявил, что противники Британии пытаются навредить ей всеми средствами, при этом не вступая в реальное военное противостояние. По словам генерала, военные Соединённого Королевства каждый день отражают по 60 серьёзных кибератак. Основными целями хакеров являются Центр управления безопасностью глобальных операций ВС и штаб-квартира организации Defence Digital.
Сандерс в своём выступлении традиционно обвинил Россию, Китай и Иран в попытках вмешательства в демократические процессы на Западе. Москва неоднократно отвергала все подобные инсинуации.
Как сообщал NEWS.ru, ранее директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил, что Россия и Китай ведут кампании по дезинформации и запугиванию политиков в сочетании с кибератаками в попытке оказать влияние на чешские органы самоуправления.
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