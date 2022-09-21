В Британии призвали всерьез отнестись к заявлению Путина Глава МИД Британии Киган призвала всерьез отнестись к заявлению Путина о референдумах

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Обращение президента России Владимира Путина к нации в среду стало «тревожной эскалацией» конфликта на Украине, заявила глава МИД Великобритании Джиллиан Киган. Дипломат назвала слова российского лидера «угрозой», а также призвала всерьез отнестись к его заявлениям, сообщает Reuters.

Очевидно, что это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно, потому что, знаете ли, мы не контролируем ситуацию. Я не уверена, что он контролирует ситуацию на самом деле. Это явно эскалация (конфликта на Украине. — NEWS.ru), — заявила Киган.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Кроме того, в ходе обращения президент объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.