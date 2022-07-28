В Британии половине закусочных грозит закрытие из-за санкций Daily Express: в Британии половине ресторанов фиш-энд-чипс грозит закрытие из-за санкций

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Антироссийские санкции, введенные Британией, привели к неожиданным последствиям в местном ресторанном бизнесе. Почти половина ресторанов, которые специализируются на популярном рыбном блюде фиш-энд-чипс, оказались под угрозой закрытия на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии, сообщает Daily Express.

Около 5000 закусочных могут оказаться под угрозой, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены, — отмечается в публикации.

Такие последствия имеет решение Лондона ввести пошлину в размере 35% на ввоз морепродуктов из России. Как подчеркнул в беседе с изданием владелец ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крук, к настоящему времени цены на поставки трески увеличились с 8 до 14 фунтов за килограмм.

Ранее стало известно, что политолог Армен Гаспарян заявил: в энергетическом кризисе Британии виноват экс-премьер-министр Борис Джонсон. По его вине правительство страны собирается попросить своих граждан экономнее расходовать электричество и газ.