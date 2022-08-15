В Британии объяснили, как Лавров переиграл Джонсона Британский парламентарий Брайант заявил, что Лавров переиграл Джонсона хитростью

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров смог переиграть уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хитростью, такое мнение выразил член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант в беседе с Espreso. По словам парламентария, когда британский политик занимал пост во внешнеполитическом ведомстве королевства, он не видел, что происходит.

Его коллега Лавров, ужасный скандалист, играл с Борисом в игры, и он даже не мог видеть, что происходит, — сказал Брайант.

Кроме того, по мнению парламентария, Джонсон был очень слаб в переговорах в Россией. При этом он не уточнил, о каких именно контактах премьера идет речь. Брайант добавил, что считает Джонсона «ужасным лжецом», подразумевая проводимую им внутреннюю политику.

Британский премьер-министр объявил об уходе в отставку 7 июля. На такой шаг его подтолкнул уход из правительства более 50 политиков вследствие череды скандалов.

После этого в июле в Великобритании проходили теледебаты между двумя основными кандидатами на место Джонсона — главой МИД Лиз Трасс и экс-главой минфина Риши Сунаком. Ни один из потенциальных кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия Джонсона в кабмине. Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.