В Британии назвали города, которых лишатся ВСУ Британский генерал Джонс: ВСУ могут потерять Харьков и Запорожье

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В скором времени украинская армия может утратить контроль над некоторыми крупными городами, заявил генерал британской армии Руперт Джонс. Офицер считает, что ВСУ рискуют потерять Харьков и Запорожье. Кроме того, отметил Джонс, украинцы могут отойти из Артемовска после тяжелых поражений, передает Express.

В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем, — сказал генерал.

Джонс заявил, что следующий этап проведения специальной военной операции на Украине можно назвать «игрой в шахматы». Он уточнил, что планы сторон остаются в секрете. Следовательно, заключил генерал, нельзя точно сказать, где будут проходить самые важные сражения.

Ранее эксперт по Вооруженным силам России и сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман сказал, что президент России Владимир Путин сможет одержать победу на Украине, если решатся проблемы с логистикой. Кроме того, по его мнению, российской стороне необходимо устранить сложности в координации войск.

Он отметил, что эти трудности уже преодолены в значительной степени благодаря назначению Валерия Герасимова главнокомандующим российскими силами.