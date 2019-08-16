https://static.news.ru/photo/a20ba3f2-c119-11e9-b20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mm9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский магазин Marks & Spencer начал продавать копии помолвочного кольца герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон менее чем за 20 фунтов стерлингов.

Оригинальное кольцо стоимостью около 300 тысяч фунтов стерлингов Миддлтон подарил принц Уильям, когда делал предложение руки и сердца. Оно сделано из белого золота и инкрустировано бриллиантами и сапфиром.

Реплика изготовлена из ювелирного сплава с платиновым покрытием, а драгоценные камни заменены кристаллами, сообщает The Sun .

Как писал News.ru, Кейт Миддлтон перед свадьбой удивила друзей странной просьбой. Незадолго до помолвки всем своим близким знакомым она разослала письмо, в котором высказала настойчивую просьбу. Будущая принцесса хотела, чтобы отныне её называли полным именем — Кэтрин.