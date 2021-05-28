В Болгарии заявили о предательстве Байдена после его слов о СП-2

https://static.news.ru/photo/aa4306d6-bfba-11eb-87a2-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Болгарское издание «Дневник» обнародовало статью, в которой рассказывается об отказе американского президента Джо Байдена от санкций против проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Материал вызвал бурную реакцию читателей. Некоторые даже заявили, что лидер США предал жителей Болгарии.

Недавно президент США говорил, что санкции в отношении газопровода контрпродуктивны. Он обосновал свои слова тем, что проект уже близок к завершению. Один из комментаторов отметил, что происходящее говорит о следующем: Германия, в отличие от Болгарии, смогла отстоять свои национальные интересы. Другой читатель «Дневника» подчеркнул, что Байден предал болгар.

В свою очередь пользователь под ником Armagedon заметил, что как только Россия разработает маршрут, страна получит возможность доставлять газ в любую точку Северного полушария быстрее всех. Ещё один болгарин пошутил, что теперь жители Восточной Европы будут «лапу сосать».

Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики, — подчеркнул читатель под ником kvasimodo.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что отказ президента США Джо Байдена от введения санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» основан на ошибочных оценках реальности.