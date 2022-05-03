В Болгарии властям пригрозили протестами при росте цен на газ BNR: промышленники Болгарии пригрозили протестами из-за возможного роста цен на газ

Фото Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков получил предупреждение о протестах от национальной федерации промышленных потребителей энергии (BFIEC). О готовности вывести людей на улицу из-за ожидаемого роста цен на газ заявил в эфире радиостанции BNR исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов.

Он отметил, что промышленность Болгарии рассчитывает в мае на цены на газ, которые не превысят апрельские.

В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей, — подчеркнул Найденов.

С представителями организаций работодателей у Петкова запланирована встреча 5 мая. На ней будут обсуждаться цены на газ и электричество.

Ранее стало известно, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила: Еврокомиссия считает решение компании «Газпром» отключить Болгарию и Польшу от газа нарушением Россией контрактов. По её словам, немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию.