В Болгарии россиянина задержали за шпионаж

Правоохранительные органы Болгарии задержали двух граждан Литвы и одного россиянина по подозрению в промышленном шпионаже, говорится на сайте дирекции полиции Стара-Загора. Предполагаемые преступники работали на военном заводе «Арсенал».
Силовики
Подозреваемых задержали на пункте пропуска на болгарско-греческой границе.
При этом заведующий консульскими отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков
Ранее шведа осудили за сотрудничество с разведслужбами России. Мужчина получил тюремный срок за то, что передавал конфиденциальную информацию работнику российского посольства.
В обвинительном вердикте суда в Гётеборге говорилось, что обвиняемый незаконно копировал данные с компьютеров в офисе шведской автомобильной фирмы и передавал их представителям российских спецслужб. Прокурор сообщил, что действия подданного Швеции представляли угрозу национальной безопасности королевства. Сам подсудимый свою вину отрицал.