В Болгарии россиянина задержали за шпионаж

Правоохранительные органы Болгарии задержали двух граждан Литвы и одного россиянина по подозрению в промышленном шпионаже, говорится на сайте дирекции полиции Стара-Загора. Предполагаемые преступники работали на военном заводе «Арсенал».

Силовики провели спецоперацию после получения информации о пропаже важных документов, которые представляют интерес для конкурентов завода. По информации МВД, 24-летний литовец, его 59-летний соотечественник и 60-летний россиянин работали по трудовым договорам и занимались инновационными технологиями. Они были в неоплачиваемом отпуске с 17 сентября, а после него не вышли на работу.

Подозреваемых задержали на пункте пропуска на болгарско-греческой границе.

При этом заведующий консульскими отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков заявил журналистам ТАСС, что представительство не получало информации о задержании россиянина от местных властей.

Ранее шведа осудили за сотрудничество с разведслужбами России. Мужчина получил тюремный срок за то, что передавал конфиденциальную информацию работнику российского посольства.

В обвинительном вердикте суда в Гётеборге говорилось, что обвиняемый незаконно копировал данные с компьютеров в офисе шведской автомобильной фирмы и передавал их представителям российских спецслужб. Прокурор сообщил, что действия подданного Швеции представляли угрозу национальной безопасности королевства. Сам подсудимый свою вину отрицал.