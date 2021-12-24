В Болгарии рассказали, зачем Запад пойдёт на уступки России в 2022 году

В новом 2022 году основным внешнеполитическим вопросом станет кризис отношений Запада с Россией и Китаем, которые показывают устойчивую тенденцию к сотрудничеству. В этой ситуации Западу придётся пойти на уступки России, чтобы не оказаться в «стратегической ловушке», об этом Рычезар Радев пишет в болгарской газете «Дума».

В 2022 году мы станем свидетелями новых «отрезвляющих» российско-китайских стратегических инициатив. Один из возможных вариантов — углубление экономического сотрудничества, а также проведение военно-морских учений по всей Восточной Азии, — считает автор статьи.

Также журналист не мог не рассказать подробнее об украинском кризисе. По его словам, Киев усугубляет своё и без того незавидное положение в мире необдуманными поступками.

У Украины есть стимул спровоцировать военное наступление и провокации в Донецке и Луганске. Если она это сделает, её ждут ответные действия. Киев должен понять, что, если и дальше будет себя так вести, он прекратит своё существование как государство, — уверен Радев.

Автор назвал провальным способ выхода из кризисной ситуации, который, как он считает, вполне возможен в условиях долгосрочной перспективы, поскольку США теряют статус мирового лидера, а НАТО — смысл существования как оборонный блок.

У России есть ещё один вариант действий: она может сформировать зону «стратегической стабильности», включающую Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. По данным за 2001 год, в Запорожье и Херсонской области проживают более 370 тысяч русских. Геостратегические преимущества этой области более чем очевидны, — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в случае войны между Россией и Украиной последней придётся столкнуться в Чёрном море с ракетами «Калибр», которым Киев вряд ли сможет что-либо противопоставить. По мнению автора материала, если Россия осуществит скрытую угрозу и начнёт войну против Украины, новый фронт откроется на море. При этом влияние сражений на море может тянуться далеко вглубь материка.