В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,5

https://static.news.ru/photo/89cd17b4-8bab-11ea-9f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,5 сейсмологи зарегистрировали в районе города Пловдива в 138 км от болгарской столицы. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Около 14:00 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 11 км от города Пловдива. Глубина очага составила 2 км, магнитуда — 4,5, — сообщили в Европейском сейсмологическом центре.

Как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,1 и 5,1 в Тихом океане вблизи Средних Курил. Как сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр первого землетрясения залегал на глубине 42 километра в 300 километрах южнее острова Симушир. Второй подземный толчок магнитудой 5,1 был зафиксирован в 153 километрах восточнее Симушира на глубине 62 километра. На Курильских островах толчки от землетрясения не ощущались.