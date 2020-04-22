В Тихом океане возле Курил произошло два землетрясения

https://static.news.ru/photo/c804d798-849d-11ea-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Курильские острова Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,1 и 5,1 в Тихом океане вблизи Средних Курил.

Как рассказали «Интерфакс — Дальний Восток» в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, эпицентр первого землетрясения залегал на глубине 42 км в 300 км южнее острова Симушир. Второй подземный толчок магнитудой 5,1 был зафиксирован в 153 км восточнее Симушира на глубине 62 км.

На Курильских островах землетрясения не ощущались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане зафиксировано два небольших подземных толчка, которые произошли в районе Бежтинского участка на расстоянии одного километра.