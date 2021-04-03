В Болгарии начались парламентские выборы

https://static.news.ru/photo/f3c6f53e-9516-11eb-be20-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Visar Kryeziu/ТАСС

На территории Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят парламентские выборы. В городах страны в 07:00 открылись избирательные участки. Их закроют в 20:00. Болгарское время совпадает с московским.

Участие в выборах принимают 22 партии и восемь коалиций. Кроме того, до избирательного процесса были допущены независимые кандидаты. В общей сложности претендентами на места в парламенте являются 6985 кандидатов. В Болгарии открыли почти 12 тысяч избирательных участков. Ещё 465 мест, где граждане страны могут проголосовать, есть за границей.

На фоне пандемии коронавируса многие жители Болгарии вынуждены оставаться дома. Они могут принять участие в выборах при помощи мобильных ящиков для голосования. Их доставят по заявленным адресам в специальной экипировке. Кроме того, ящики установлены в медицинских учреждениях.

Парламент является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей, пишет издание Sofia Globe.

В прошлый раз парламентские выборы в Болгарии состоялись в 2017 году. Тогда по итогам голосования победу одержала партия «Граждане за европейское развитие Болгарии». Политическое объединение набрало 33,54% голосов.

Как ранее передавал NEWS.ru, читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной. Многие из них предостерегают от возможного военного столкновения.