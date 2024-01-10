В Болгарии хотят разрушить еще один советский памятник Болгарские депутаты предложили демонтировать памятник «Алеша» в Пловдиве

Фото: Игорь Ленкин/ТАСС

Памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) хотят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша». Как говорится в заявлении фракции, которое приводит издание Plovdiv24, парламентарии предложили перенести монумент в Музей социалистического искусства в Софии.

Муниципальные советники от ДСБ-Пловдив Владимир Славенски и Йоно Чепилски, входящие в коалицию «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария», внесли в городской совет Пловдива предложение о переносе памятника Советской армии «Алеша» до конца 2024 года, — сказано в сообщении ДСБ.

Предложение будет рассмотрено на городском совете 17 января. По словам депутатов, перемещение памятника — это «моральный акт», который необходимо осуществить в честь истории Болгарии.

Ранее в Софии разрушили памятник Советской армии по указу губернатора региона Веры Тодевой. У фигуры советского солдата спилили руку, которая держала автомат ППШ. Позднее суд запретил все действия по демонтажу монумента, признав его незаконным, однако к тому моменту бронзовые фигуры уже разрезали на части. Сейчас вся скульптура закрыта лесами, подходы к ней охраняют полицейские.