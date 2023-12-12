В Софии начали демонтаж памятника Советской армии

Власти Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии в Софии, передает издание Sofia Globe. У фигуры советского солдата спилили руку, державшую автомат ППШ. Сейчас вся скульптура закрыта лесами, подходы к ней охраняют правоохранители.

Соответствующих приказ несколько дней назад подписала губернатор региона Вера Тодева. Решение было принято, поскольку проверка установила, что ветхое состояние сваи представляет угрозу общественной безопасности.

Бронзовые фигуры были установлены в центре Софии в 1954 году, они будут разрезаны на части весом не более четырех тонн каждая и вывезены на хранение на государственный объект. Затем их отреставрируют и доставят в Музей социалистического искусства в той же Софии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг со стороны болгарский властей. По ее словам, Болгария давно, сама того не замечая, идет по пути реабилитации нацизма.

Варварские действия, предпринимаемые болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения. Особенно цинично они выглядят в условиях галопирующего роста неонацистских настроений в самой Европе, — сказала она на брифинге.

Ранее коммунальные службы Киева приступили к демонтажу памятника герою Гражданской войны Николаю Щорсу. По словам властей города, монумент представляет собой сложную конструкцию, поэтому для его сноса потребовалось перекрытие бульвара Тараса Шевченко.

До этого монумент был исключен из государственного реестра памятников культурного наследия, уточнили власти украинской столицы. После демонтажа памятник передадут Государственному музею авиации Украины имени О. К. Антонова.