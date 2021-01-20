В Берлине задержали мужчину, кидавшего снежки в консульство США

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В берлинском районе Далем полицейским пришлось задержать бросавшего в фасад здания американского консульства молодого человека. Во время «обстрела» он выкрикивал лозунги относительно уходящего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщили германские правоохранители.

26-летний нарушитель общественного порядка во вторник днём пришёл к консульству США, выкрикивал лозунги, посвящённые Трампу и кидал снежки, когда охрана попросила его уйти комки снега полетели и в них. Сотрудники службы безопасности в ответ вызвали полицию, но это не напугало злоумышленника и он начал оказывать сопротивление, сообщает газета B.Z.

Мужчина решил дать отпор правоохранителям, он вёл себя очень агрессивно, а потом и вовсе врезался головой в полицейский автомобиль. Автомобиль пострадал не сильно, а активист разбил голову и отключился. Полиции пришлось вызывать скорую, но злоумышленник пришёл в сознание и ему сделали тест на алкоголь. Оказалось, что он был в состоянии несильного алкогольного опьянения. В итоге мужчина оправился в больницу.

Ночью парень снова оказался у здания консульства. На этот раз выпить он решил побольше и был уже сильно нетрезв. Мужчина громко кричал, кинул в охранников две полные пол-литровые банки, а когда приехала полиция, снова протаранил их машину головой. На этот раз он не пострадал, а вот патрульный автомобиль урон получил. Злоумышленника забрали в участок, но вскоре отпустили. В его отношении будет проведено расследование из-за нанесения материального ущерба и телесных повреждений.

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