В Берлине прокомментировали призывы остановить «Северный поток — 2»

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«Северный поток — 2» является проектом, который вызывает много разногласий, но ЕС, приняв новую газовую директиву, создал для него в консенсусе правовое основание. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя призывы остановить проект на фоне отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Он также добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «тесно работает» с министром иностранных дел по ситуации с Навальным, но говорить о выводах пока рано, пишет РИА Новости.

Ранее Меркель сообщила, что вопросы «Северного потока — 2» и инцидент с отравлением должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода. В частности, к закрытию «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Навального призывали представители оппозиционной немецкой партии «Зелёные».

Ранее Зайберт отмечал, что канцлер ФРГ не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. По словам политика, официальный Берлин считает неверным исключение подобного сценария развития событий.

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы некоторых немецких парламентариев остановить «Северный поток — 2» на фоне инцидента с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального — это просто эмоциональные заявления, которые не основаны на каких-либо фактах.