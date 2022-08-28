В Белграде прошел крестный ход против ЛГБТ-фестиваля

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В столице Сербии Белграде прошел второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride. Последний должен был состояться в середине сентября, пишет РИА Новости.

Началось шествие у патриархии Сербской православной церкви, его конечный маршрут — храм Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Между ними шесть километров, которые фактически заполнены участниками шествия.

Возглавляет крестный ход колонна байкеров, за ними идет колонна священников и мужчин с деревянными крестами. Как отмечает корреспондент агентства, колонна пестрит российскими флагами и другой символикой, связанной с Россией, в том числе футболками с буквой Z.

Президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что власти страны отменили проведение гей-парада. Однако организаторы EuroPride сообщили, что мероприятие все равно состоится, но только без парада.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают, что сексуальная ориентация человека — это его врожденное свойство, которое нельзя изменить извне. Десять лет назад, когда в стране только начиналась активная кампания по борьбе с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений», ситуация была обратная.