Рождаются, но не становятся: россияне теряют веру в силу ЛГБТ-пропаганды Всё меньше жителей страны считают, что на сексуальную ориентацию можно повлиять извне, ещё десять лет назад картина была совершенно иная

Большинство россиян считают, что сексуальная ориентация человека — это его врожденное свойство, которое нельзя изменить извне. Десять лет назад, когда в стране только начиналась активная кампания по борьбе с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений», ситуация была обратная: большинство граждан были уверены во внешней природе гомосексуальности. Хотя это не говорит об улучшении отношения общества к представителям ЛГБТ-сообщества, такие данные означают, что значительно меньше россиян сейчас верят в реальное влияние пропаганды на сексуальную ориентацию. Об этом — в материале NEWS.ru.

Пропаганда

По данным ВЦИОМа, 51% россиян считают, что сексуальная ориентация дана человеку от природы, и только 15% уверены в обратном (еще 26% респондентов ответили, что она формируется отчасти в течение жизни, а отчасти — дана от природы). В 2012 году социологи задавали похожий вопрос, но получили противоположный результат: тогда 61% опрошенных считали, что гомосексуальность скорее приобретается под влиянием общества, а 25% — что это скорее врожденная особенность человека.

Кроме того, 56% участников опроса 2022 года выразили мнение, что внешние усилия не могут изменить сексуальную ориентацию человека. В то же время число респондентов, которые утверждают, что сталкивались со случаями пропаганды нетрадиционных отношений, за десять лет выросло больше чем вдвое: с 6% в 2012 году до 13% в 2022 году.

Эксперт департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин объясняет, что даже те респонденты, которые говорили о личном столкновении с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений», слабо понимают значение термина «пропаганда». Он обратил внимание на ответы опрошенных на вопрос о том, как именно пропагандировали ЛГБТ по их опыту.

Здесь мы в подавляющем числе случаев видим упоминания СМИ, федеральных телеканалов, которым достаточно лишь обсуждать тему ЛГБТК+, и не всегда в положительном ключе, чтобы респонденты восприняли это как пропаганду (например, «на государственном телевидении постоянно показывают гей-парады, проходящие в Европе»), — подчеркнул он.

По словам эксперта, само понятие пропаганды размывается «и становится пространством для манипуляций и „сборной солянкой“ для стереотипов о гомо- и других гетероненормативных сексуальностях».

Фото: IMAGO/Nicole Kubelka/Global Look Press

Исследователи ВЦИОМа не спрашивали респондентов об их отношении к представителям ЛГБТ-сообщества, но это делали другие социологи. Так, в 2021 году Левада-Центр (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) фиксировал рост негатива по отношению к гомосексуалам. Тогда 38% респондентов ответили, что испытывают отвращение или страх по отношению к таким людям, 13% — с раздражением. В 2013 году такой ответ давали только 26% и 20% соответственно. В 2019 году рост негатива отмечали и эксперты ФОМ: тогда гомосексуалов осуждали 55% опрошенных, а в 2012 году — только 51%.

Закон

В 2020 году социологи проводили исследование о теориях заговора, согласно результатам которого на тот момент 54% россиян были уверены, что существует группа лиц, которая «стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

С этим распространенным среди россиян мнением так или иначе согласны многие политики. Например, председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») писал, что после выхода из Совета Европы ушли в прошлое требования к России узаконить однополые браки.

Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились, — подчеркивал он, говоря о важности ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

В июле в Госдуму действительно внесли законопроект, значительно ужесточающий распространение информации об ЛГБТ. Его соавтор, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) считает гомосексуальность «аномалией, своего рода диагнозом». В разговоре с NEWS.ru она выразила сомнение в том что мнение 51% россиян соответствует действительности: в этом вопросе она предлагает опираться на позицию генетиков.

Генетики говорят, что от 1% до 1,5% людей, которых когда-то называли гермафродиты (люди, у которых при рождении есть как женские, так и мужские половые признаки. — NEWS.ru), рождаются с неоднозначной половой ориентацией и решение за них принимают родители. А остальное — это результат пропаганды и прочих вещей, — сказала она.

Фото: IMAGO/Nicole Kubelka/Global Look Press

Законопроект, соавтором которого стала Останина, предполагает в том числе введение ответственности за любую пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». Сейчас закон запрещает такую пропаганду только в отношении несовершеннолетних. Соответствующие нормы в России начали обсуждать в 2011 году, а окончательно приняли в 2013 году. Правда, четкого определения понятия «пропаганда» в нем нет до сих пор, отмечают активисты.

Законодательно бороться с «пропагандой гомосексуализма» среди несовершеннолетних на федеральном уровне в 2011 году предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда аналогичный законопроект обсуждался в петербургском заксобрании.

Всё, что разрушает психику и здоровье ребенка, несовершеннолетнего, — всему этому должен быть поставлен жесткий заслон. Если этот закон будет иметь свое позитивное воздействие, то можно рассмотреть вопрос о перенесении этой инициативы на федеральный уровень, — сказала она тогда.

Спустя всего четыре месяца после этого заявления парламент Новосибирской области внес в Госдуму законопроект об административной ответственности за «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних». Несмотря на отрицательное заключение правового управления нижней палаты, инициативу поддержал комитет по вопросам семьи, женщин и детей, возглавляемый тогда Еленой Мизулиной (на тот момент член «Справедливой России»).

Против законопроекта выступили только члены ЛДПР: лидер партии Владимир Жириновский завил, что сам закон — «форма пропаганды». Его фракция в полном составе отказалась голосовать по этому вопросу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский. Архивное фото

Из итоговой версии законопроекта исключили упоминания гомосексуальности, а в названии слово «гомосексуализм» изменили на «нетрадиционные сексуальные отношения» — в качестве уступки сексуальным меньшинствам, как объясняла Мизулина.

Мы четко выбрали такие формулировки, что, например, если показан быт человека нетрадиционной ориентации, то это не есть пропаганда, она не направлена на формирование у детей каких-то установок, это просто информация. Новостные сюжеты тоже просто информация, а не пропаганда. Если двое людей одного пола идут за руки — это тоже не пропаганда. И если ребенок ищет какую-то информацию сам, если ему это нужно, это тоже никакая не пропаганда, потому что нет целенаправленного формирования установок у детей, — говорила она в интервью.

Летом 2013 года документ принял Совфед и подписал президент Владимир Путин. После его принятия пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних наказывается в России штрафом от четырех до пяти тысяч рублей для физлиц, от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для организаций. Первыми оштрафованными по нему в том же 2013 году стали два архангельских ЛГБТ-активиста — за одиночные пикеты с плакатами о врожденном происхождении гомосексуальности.

За 2021 год суды в России рассмотрели 17 дел по статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, шесть ответчиков привлекли к ответственности.