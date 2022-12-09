В Бельгии задержали экс-депутата ЕП по делу о коррупции на ЧМ-2022 AFP: в Бельгии задержали экс-депутата Европарламента по делу о коррупции на ЧМ-2022

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look PRess

В Бельгии задержан бывший депутат Европарламента по делу о коррупции в связи с Чемпионатом мира по футболу 2022 года, передает AFP. Отмечается, что высокопоставленный европейский парламентарий является фигурантом уголовного дела, в рамках которого расследуются нарушения при проведении Чемпионата мира по футболу в Катаре. Всего правоохранительные органы арестовали по делу четыре человека.

В Бельгии задержан бывший депутат Европарламента по делу о коррупции в связи с Чемпионатом мира по футболу 2022 года, — сказано в публикации.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

В России за последние два года установленный ущерб от коррупционных преступлений составил более 100 млрд рублей. При этом в 2022 году он превысил 37 млрд рублей, ранее рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он также отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по коррупционным делам превысила размер причиненного ущерба.

Годом ранее сумма причиненного ущерба составила 63,9 млрд. Из них 15,6 млрд было возмещено в добровольном порядке, а еще 62,6 млрд было получено путем ареста и изъятия имущества. По словам Краснова, взыскание ущерба от коррупционных преступления является одним из приоритетных направлений работы его ведомства.