В Бельгии создали систему отслеживания контактов больных с коронавирусом

4 мая в Бельгии заработала система на основе колл-центров для отслеживания контактов людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
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Власти Бельгии посчитали использование колл-центров более корректным решением по сравнению с применением мобильного приложения, которое отслеживает контакты по данным от операторов связи.
За время пандемии в Бельгии выявлено более 50 тысяч случаев COVID-19, около 8 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции.
Как сообщал NEWS.ru, с 4 мая в Бельгии началась первая фаза снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. В то же время уполномоченные специалисты обсуждают повторное введение режима изоляции в случае новой волны пандемии.
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