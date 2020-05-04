В Бельгии создали систему отслеживания контактов больных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/378c6d5c-8e0c-11ea-bf26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

4 мая в Бельгии заработала система на основе колл-центров для отслеживания контактов людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Как передаёт РИА Новости, бельгийцам рекомендовано немедленно обращаться к врачу при появлении характерных симптомов коронавируса. В случае положительного теста медик обязан передать телефонный номер больного в один из трёх колл-центров. Сотрудники центров выявят контакты заражённого лица и будут обзванивать этих людей, предлагая им сдать анализы.

Власти Бельгии посчитали использование колл-центров более корректным решением по сравнению с применением мобильного приложения, которое отслеживает контакты по данным от операторов связи.

За время пандемии в Бельгии выявлено более 50 тысяч случаев COVID-19, около 8 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, с 4 мая в Бельгии началась первая фаза снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. В то же время уполномоченные специалисты обсуждают повторное введение режима изоляции в случае новой волны пандемии.