В Бельгии освободили сообщницу педофила и серийного убийцы

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Мишель Мартин

В Бельгии досрочно выпустили на свободу Мишель Мартин — супругу и сообщницу педофила и серийного убийцы Марка Дютру, известного по прозвищу «чудовище из Шарлеруа», пишет Midi Libre. По информации газеты, она покинет тюрьму 28 августа. 62-летняя Мартин провела за решеткой 16 из 30 лет, полученных за помощь в похищении и изнасиловании пяти несовершеннолетних девочек, четверо из которых погибли.

С середины июня 1995 года сотрудники полиции в Бельгии зафиксировали серию похищений детей. В июне того года пропали две восьмилетние девочки Жюли Лежен и Мелисса Руссо. Уже в августе пропала 17-летняя Эн Маршал и 19-летняя Эфье Ламбрекс. Через год, в 1996 году была похищена 12-летняя Сабина Дарденн и 14-летняя Летиция Делез.

Организацией похищений занимался Дютру. Ему также помогала его жена Мартин, следившая за жертвами, и наркодилер Мишель Лельевр. Педофил насиловал детей в присутствии своей супруги, снимая происходящее на камеру.

Мартин и Дютру поженились в 1989-м году, находясь за решеткой. В 2003 году они развелись.

Ранее стало известно, что в доме скопинского маньяка Виктора Мохова произошло убийство. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о сокрытии особо тяжкого преступления.

Мохова стали называть скопинским маньяком после того, как в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и насильно удерживал их в подвале в течение четырех лет. Известно, что он издевался над подростками и насиловал школьниц, одна из которых к моменту освобождения из плена была трижды беременна от Мохова.