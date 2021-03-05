Скопинский маньяк признался, что переживал за своих жертв

https://static.news.ru/photo/5e087466-7de5-11eb-a5f6-96000091f725_660.jpg Фото: Криминальная Россия /youtube.com

Освобождённый из колонии скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал, как похитил девушек и запер в бункере на четыре года, а потом «переживал за них, понимая, что им больно». При этом он опроверг слова своих жертв о том, что увёз их в Скопин в бессознательном состоянии.

Мохов рассказал, как в 2000 году встретил 14-летнюю Екатерину М. и 17-летнюю Елену С., когда ехал из Рязани вместе с другом. В тот день они решили подвезти девушек.

Я предложил им: поедем в Скопин к нам, ко мне, мы выпьем, погуляем, — в надежде, что они такие, лёгкого поведения девочки, получится с ними переспать. Лена, старшая девочка, сразу согласилась. А Катя сначала переживала: время позднее, меня мать будет ругать, но тоже согласилась, — заявил Мохов в интервью Telegram-каналу 112.

Бункер, продолжил освобождённый насильник, он построил не специально для содержания пленниц, а для собственного отдыха. Двухъярусную кровать, на которой жили Мартынова и Самохина в неволе, он якобы затащил туда уже потом. Он также объяснил, почему решил оставить девочек у себя.

Когда девушки приехали ко мне на мой участок, я с Катей сначала совершил половой акт, а с Леной не получилось. Я проводил их в подвальчик: «Переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань». Потом я зашёл к ним, они говорят: «Ты Катю изнасиловал, она девственница, мы заявим на тебя в милицию, накажут тебя сурово». И я их не выпустил, — рассказал Мохов.

Он обещал девочкам «отпустить их рано или поздно», но число не называл. Кроме того Мохов отметил, что «переживал за них, понимал, что им больно, тяжело», но при этом маньяк не стал отрицать, что угрозами принудил Катю спать с ним. Скопинский маньяк также признался, что никогда не думал о суициде, и выступает категорически против кастрации педофилов и отмены моратория на смертную казнь для таких преступников, как он.

Ранее 65-летний журналист и общественный деятель Николай Сванидзе прокомментировал призыв писателя Захара Прилепина «забить телевидение досками» после приглашения скопинского маньяка Виктора Мохова на одно из ток-шоу, писал NEWS.ru.