В Бельгии глухие призвали использовать прозрачные защитные маски

https://static.news.ru/photo/779a8c6a-8f99-11ea-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramon Costa/Global Look Press

Глухие жители Бельгии призвали к ношению прозрачных защитных масок, благодаря которым они смогут читать по губам то, что говорят другие люди. Маски в королевстве обязательны для ношения в общественном транспорте, власти рекомендуют использовать их и в других общественных местах.

Для людей с нарушениями слуха, которые в качестве дополнения к языку жестов полагаются на чтение по губам, даже покупка мороженого может оказаться затруднительным делом, отмечает Reuters. Продавцы носят медицинские или собственноручно сделанные маски, закрывающие почти половину лица.

Мы больше не можем читать по губам. Это препятствует общению. Когда маска непрозрачна, она может беспокоить ранимых людей, в том числе психологически, — рассказала Мари-Флоренс Девале из франкоязычной Федерации глухих Бельгии.

Deaf Belgians demand transparent masks for lip-reading during coronavirus https://t.co/VeeuZRkn6n — MDL Anchor (@MdlAnchor) May 6, 2020

По данным Всемирной организации здравоохранения, потерей слуха страдают более 5% мирового населения — 466 млн человек. На создание маски с прозрачным пластиковым «окошком» у рта уходит около 30 минут, уточняет агентство.

Как писал NEWS.ru, в Бельгии коронавирусом заразились более 50 тысяч человек. С 4 мая страна начала поэтапную отмену ограничительных мер, введённых в связи с пандемией.