25 сентября 2025 в 13:02

В Барселоне окупасы захватили арт-студию россиянки

Россиянка лишилась студии в Барселоне из-за закона об оккупации пустующего жилья

Российская предпринимательница потеряла арт-студию в Барселоне после того, как многодетная семья местных жителей воспользовалась законом об оккупации пустующей недвижимости, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка обнаружила в своем помещении чужих людей, которые вскрыли замки и поселились там на законных основаниях.

По данным источника, в испанском законодательстве прописано, что окупасы могут легально вселиться в пустующее помещение, если владелец отсутствует более 48 часов. После этого выселение возможно только через суд, что может занять несколько лет. Силовые методы против захватчиков уголовно наказуемы.

В студии осталось имущество предпринимательницы на тысячи евро, которое она не может забрать. Россиянка вложила средства в аренду и ремонт помещения, где проводила мастер-классы по работе с эпоксидной смолой. Инцидент произошел 17 сентября, когда в помещении незаконно поселились две женщины (одна беременная), мужчина и шестеро детей.

Ранее юрист из Санкт-Петербурга незаконно завладел квартирой стоимостью больше 8 млн рублей, которая принадлежала его клиентке. Следствие выяснило, что мужчина вместе с родственником подготовил документы на продажу недвижимости, подписал их от имени женщины и подал в органы для оформления перехода права собственности.

Испания
бизнес
россиянки
законы
