В Австрии запретили работу банка Sberbank Europe AG

В Австрии финансовый регулятор запретил коммерческую деятельность Sberbank Europe AG, дочерней компании Сбербанка, сообщает ТАСС. Решение было принято после запроса Европейского центрального банка. Кредитной организации со штаб-квартирой в Вене запрещено проводить платежи, операции и транзакции. Также отмечается, что «дочке» Сбербанка назначен внешний аудитор.

Также сообщалось, что BMW Group закрывает производство автомобилей на «Автоторе» в Калининграде, а также приостанавливает поставки на российский рынок. В компании пояснили, что решение связано с действиями России на Украине. Представители автопроизводителя также отметили, что решение является временным, но сроки не назвали.

Указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России ранее подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что с 2 марта 2022 года вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, запрещён. Глава государства также поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.