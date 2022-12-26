В Австрии были спасены восемь человек после схода лавины Kronen Zeitung: восемь человек освобождены из-под лавины в Австрии

Фото: Karl-Heinz Schein / imagebroker.com / Global Look Press

Австрийские спасатели спасли восемь человек, которые попали под лавину у горнолыжного курорта Лех, пишет газета Kronen Zeitung. Отмечается, что всего под лавину попали 10 человек. В результате происшествия двое лыжников получили травмы и были доставлены в местные больницы. Неизвестной, по информации издания, остается судьба еще двух туристов.

Всего под лавину попали 10 человек. Два лыжника получили травмы, но один из них сумел самостоятельно выбраться из-под завалов. Сейчас оба туриста находятся в местных больницах. В настоящий момент неизвестна судьба двух туристов, которые считаются пропавшими без вести, — сказано в публикации.

Местные власти допускают, что оба пропавших туриста могут быть живы, так как нет точной информации, что они попали под завал и не смогли выбраться.

Ранее стало известно, что собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт прямо во время охоты в Миллеровском районе Ростовской области. Питомцы сутки согревали 72-летнего мужчину на морозе до прихода спасателей. Мужчина пролежал в лесу с 21 до 22 декабря.

В октябре управление МЧС по Камчатке сообщило, что спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась.