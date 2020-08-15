В Амстердаме уберут статую атлета из-за ассоциаций с фашизмом

https://static.news.ru/photo/fe0a3692-ded6-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Амстердаме решили убрать статую атлета, созданную для Олимпиады 1928 года, из-за подозрения в нацистском приветствии.

Скульптура, которая была установлена за два года до пришествия к власти нацистов в Германии, стоит возле Олимпийского стадиона и представляет собой бронзового атлета с поднятой вверх правой рукой. Жест очень напоминает нацистское приветствие, это приводит многих туристов и местных жителей в недоумение несмотря на то, что рядом установлена табличка, поясняющая, что это древнеримское приветствие.

В 2019 году власти города инициировали создание комиссии для изучения истории создания статуи. В результате руководство стадиона совместно с властями города приняли решение её всё же убрать.

Как пишет Trouw, атлета перенесут внутрь здания, где его смогут увидеть во время экскурсионного тура, когда гид сможет детально объяснить историю жеста.

Один из основателей Международного олимпийского комитета барон де Кубертен в 1924 году ввёл поднятую вверх правую руку как спортивное приветствие на Играх в Париже. В это же время итальянские фашисты решили позаимствовать этот жест. Следом за ними его переняли и нацисты в Германии.

Как отметила директор амстердамского стадиона Эллен ван Харен, история римского приветствия не имеет достаточных доказательств. Возможно, история его появления связана с картиной «Клятва Горациев» Жака Луи Давида 1784 года, на которой изображена группа римских солдат, принимающих присягу с поднятой вверх правой рукой.

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