В Амстердаме уберут статую атлета из-за ассоциаций с фашизмом

В Амстердаме решили убрать статую атлета, созданную для Олимпиады 1928 года, из-за подозрения в нацистском приветствии.
Скульптура, которая была установлена за два года до пришествия к власти нацистов в Германии, стоит возле Олимпийского стадиона и представляет собой бронзового атлета с поднятой вверх правой рукой. Жест очень напоминает нацистское приветствие, это приводит многих туристов и местных жителей в недоумение несмотря на то, что рядом установлена табличка, поясняющая, что это древнеримское приветствие.
В 2019 году власти города инициировали создание комиссии для изучения истории создания статуи. В результате руководство стадиона совместно с властями города приняли решение её всё же убрать.
Как
Один из основателей Международного олимпийского комитета барон де Кубертен в 1924 году ввёл поднятую вверх правую руку как спортивное приветствие на Играх в Париже. В это же время итальянские фашисты решили позаимствовать этот жест. Следом за ними его переняли и нацисты в Германии.
Как отметила директор амстердамского стадиона Эллен ван Харен, история римского приветствия не имеет достаточных доказательств. Возможно, история его появления связана с картиной «Клятва Горациев» Жака Луи Давида 1784 года, на которой изображена группа римских солдат, принимающих присягу с поднятой вверх правой рукой.
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