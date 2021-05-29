В аэропортах Европы захотели повесить фото Протасевича

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Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли выступил с предложением повесить в аэропортах Европы фотографию сооснователя белорусского Telegram­-канала NEXTA, которого задержали после принудительной посадки самолёта Ryanair в Минске. Об этом он рассказал в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Кроме того, он предложил повесить фотографию в Европарламенте.

Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте, — подчеркнул он.

Сассоли добавил, что Евросоюз будет и дальше уделять внимание этой ситуации и давить на белорусские власти, чтобы освободить Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. По его словам, Европа сильно и решительно отреагировала на случившееся.

Наши страны-члены имеют вес, и мы можем применить различные виды санкций. К тому же, к нашему голосу прислушиваются во всём мире, это нельзя недооценивать, — добавил он.

Протасевич совместно со Степаном Путило создали оппозиционный Telegram-канал NEXTA в 2019 году. Все его сотрудники проживают в Польше. Канал активно освещал протесты в Белоруссии, прошедшие после победы Александра Лукашенко на выборах президента 9 августа 2020 года. Позже власти республики признали канал экстремистским, а Протасевича и Путило внесли в список террористов.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился объявленный в Белоруссии в розыск Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега, которая проживает в Вильнюсе. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.