В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога В Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

В Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях, а также на территории Донецкой области, находящейся под контролем Украины, объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны. Местные Telegram-каналы призвали местных жителей переместиться в укрытия.

10:58. Воздушная тревога в Днепропетровской области. <...> 10:59. Воздушная тревога в Харьковской области <...>. 11:00. Воздушная тревога в Полтавской области. <...> 11:00. Воздушная тревога в Донецкой области. <...> 11:02. Воздушная тревога в Сумской области, — говорится в сообщениях Telegram-канала «Повiтряна Тривога».

Ранее утром глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в области повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, после ночной атаки почти во всех ее районах и общинах отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.

Также стало известно, что в Одесской области после повреждения объектов энергетической инфраструктуры несколько тысяч человек остались без света. До этого отмечалось, что в городе не будет работать электротранспорт из-за лимита на потребление электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице этой зимой может наступить апокалипсис, если удары по инфраструктуре продолжатся. Глава города предупредил, что жители Киева могут остаться без электричества, воды и тепла. Он добавил, что люди в этой ситуации не смогут жить в своих домах.