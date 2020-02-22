Во Франции сообщают о рекордном числе дельфинов, выбросившихся на западное побережье страны с начала 2020 года.
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Ставшие уже привычными эпизоды выброса на сушу небольших китообразных вдоль атлантического побережья бьют рекорды с начала 2020 года, — сообщают океанологи.
По словам исследователей, подобные показатели были зарегистрированы в начале марта 2019 года. Всего в прошлом году на французском побережье было обнаружено более 1,2 тыс. трупов млекопитающих. Океанологи прогнозируют повышение общего показателя в 2020 году. На телах погибших дельфинов зачастую присутствуют следы столкновения с рыбаками, у некоторых из них отсутствуют плавники.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кита длиной более 18 метров выбросило на берег в графстве Корнуолл в юго-западной части Англии. Когда до животного добрались представители занимающейся спасением морской фауны организации British Diving Marine Rescue, оно было уже мертво.
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