https://static.news.ru/photo/ac76e1c6-55a2-11ea-b840-fa163e074e61_660.jpg Фото: greenworldwarriors.com

Во Франции сообщают о рекордном числе дельфинов, выбросившихся на западное побережье страны с начала 2020 года.

Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на исследовательский центр Pelagis. По его данным, с 1 января 2020 года на берег выбросились более 600 дельфинов.

Ставшие уже привычными эпизоды выброса на сушу небольших китообразных вдоль атлантического побережья бьют рекорды с начала 2020 года, — сообщают океанологи.

По словам исследователей, подобные показатели были зарегистрированы в начале марта 2019 года. Всего в прошлом году на французском побережье было обнаружено более 1,2 тыс. трупов млекопитающих. Океанологи прогнозируют повышение общего показателя в 2020 году. На телах погибших дельфинов зачастую присутствуют следы столкновения с рыбаками, у некоторых из них отсутствуют плавники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кита длиной более 18 метров выбросило на берег в графстве Корнуолл в юго-западной части Англии. Когда до животного добрались представители занимающейся спасением морской фауны организации British Diving Marine Rescue, оно было уже мертво.