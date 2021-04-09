«Ужасное потрясение»: сын Елизаветы II рассказал о её состоянии

https://static.news.ru/photo/0a92ae82-9af5-11eb-a47f-96000091f725_660.jpg герцог Йоркский Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа герцог Йоркский Эндрю рассказал о состоянии своей матери после смерти её мужа и его отца. Он дал интервью после посещения службы в королевской часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке.

По его словам, смерть принца оставила пустоту в жизни королевы.

Мы потеряли дедушку нации. <...> Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни [принца Филиппа] оставил огромную пустоту в её жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку, — сказал он в эфире Sky News.

Другой сын королевской четы, граф Уэссекский Эдвард, рассказал, что смерть принца Филиппа стала потрясением, несмотря на то что члены семьи пытались подготовиться к подобному исходу.

Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это всё равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом, — подчеркнул он.

Граф отметил, что члены королевской семьи получили «невероятные» сообщения от многих людей по всему миру, в которых говорится о том, как много принц Филипп значил для них.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Накануне власти Великобритании определились с датой похорон принца Филиппа. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Лондона, недалеко от Букингемского дворца должен появиться памятник мужу британской королевы принцу Филиппу. Это предложение поддержали члены парламента крупнейших политических сил государства.