https://static.news.ru/photo/f9ecdc4e-4f3f-11ea-b399-fa163e074e61_660.jpg Саджид Джавид Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось видео, как ушедший в отставку министр финансов Великобритании Саджид Джавид поздравляет премьера страны Бориса Джонсона с Днём святого Валентина.

С момента отставки не прошло и суток. На кадрах, опубликованных The Sun в Twitter видно, как бывший министр выходит из дома и идёт мимо журналистов. Репортёры спросили его, не хочет ли он передать, что-нибудь Борису Джонсону. На что тот с улыбкой сказал: «С Днём святого Валентина!».

Sajid Javid just wished Boris Johnson a 'Happy Valentine's Day' pic.twitter.com/Efd4mFbJ2n — The Sun (@TheSun) February 14, 2020

Как писал ранее NEWS.ru, Джавид подал в отставку на фоне противостояния с главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом. По данным правительства Великобритании, новым министром финансов стал Риши Сунак.