https://static.news.ru/photo/f9ecdc4e-4f3f-11ea-b399-fa163e074e61_660.jpgСаджид ДжавидФото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети появилось видео, как ушедший в отставку министр финансов Великобритании Саджид Джавид поздравляет премьера страны Бориса Джонсона с Днём святого Валентина.
С момента отставки не прошло и суток. На кадрах, опубликованных The Sun в Twitter видно, как бывший министр выходит из дома и идёт мимо журналистов. Репортёры спросили его, не хочет ли он передать, что-нибудь Борису Джонсону. На что тот с улыбкой сказал: «С Днём святого Валентина!».
Как писал ранее NEWS.ru, Джавид подал в отставку на фоне противостояния с главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом. По данным правительства Великобритании, новым министром финансов стал Риши Сунак.