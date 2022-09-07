Устроившая русофобский скандал в отеле сотрудница МИД Норвегии уволилась

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Осло, Норвегия. Вид на здание министерства иностранных дел Норвегии

Консул Норвегии, учинившая скандал в одном из отелей Мурманска, Элисабет Эллингсен уволилась из МИД королевства. Как предает РЕН ТВ, она подала прошение о выходе на пенсию с конца августа.

Как и планировалось, она вышла на пенсию, — заявили в пресс-службе МИД Норвегии.

В конце июля стало известно, что норвежский консул начала конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным гостям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере.

Я ненавижу русских! <...> Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как, — выкрикнула представитель дипведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве Норвегии выразили сожаление касательно инцидента. Там подчеркнули, что высказывания сотрудницы никак не соотносятся с позицией государства.

В начале августа МИД России признал Эллингсен персоной нон-грата. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что после "возмутительного инцидента" нахождение консула в РФ невозможно.