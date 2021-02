Ушёл из жизни сценарист «Невыносимой лёгкости бытия» Жан-Клод Каррьер

https://static.news.ru/photo/6b2ff73c-6ab6-11eb-9061-96000091f725_660.jpg Жан-Клод Каррьер Фото: kinopoisk.ru

Ушёл из жизни французский сценарист, актёр, режиссёр и писатель Жан-Клод Каррьер. Ему было 89 лет. По словам дочери мэтра, кинодеятель скончался во сне в своём парижском доме.

Причины смерти не уточняются, передаёт телеканал BFMTV. Покойный знаменит в качестве сценариста свыше 100 картин. Среди них — «Невыносимая лёгкость бытия», «Скромное обаяние буржуазии», «Призрак свободы», «Ван Гог. На пороге вечности» и многие другие. В 29 лет он стал лауреатом премии «Оскар» за короткометражку «Счастливая годовщина». Также Каррьер завоёвывал награды Каннского кинофестиваля, BAFTA и получил «Сезара».

Накануне на 101-м году жизни умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц. Об этом сообщается в заявлении Гуверовского института при Стэнфордском университете. Шульц работал министром труда в администрации Ричарда Никсона, после чего стал директором Административно-бюджетного управления президента США. С мая 1972-го по май 1974 года был министром финансов. Пост главного дипломата президента Рейгана Шульц занимал с 1982 по 1989 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская кантри-певица и активистка Энн Фини, особенно запомнившаяся слушателям композицией Have You Been to Jail for Justice? («Сел ли ты в тюрьму за справедливость?»), скончалась после осложнений от коронавируса. Артистка умерла в возрасте 69 лет. Её память почтил гитарист группы Rage Against the Machine Том Морелло, который назвал певицу «бесстрашной и грозной силой, боровшейся за справедливость и за права рабочего класса на сцене, в студии звукозаписи и на забастовках».