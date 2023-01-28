Украина станет хранилищем стратегических запасов газа ЕС

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На Украине запущен процесс сертификации компании «Укртрансгаз» как оператора газохранилищ по регламентам Евросоюза, сообщил в соцсетях глава правления «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов. По его словам, после этой процедуры Украина сможет стать одним из хранилищ стратегических запасов газа ЕС.

Чернышов уточнил, что запрос на прохождение сертификации направлен в комиссию, которая занимается государственным регулированием энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

Теперь ожидаем обработки предоставленных документов и принятия решения регулятором по дальнейшей реализации этого крайне важного проекта. Прохождение процедуры сертификации по европейским правилам позволит хранить в украинских газохранилищах стратегические запасы топлива стран ЕС, — написал он.

Ранее сообщалось, что закачка газа в европейские подземные хранилища за декабрь 2022 года стала рекордной для этого месяца с 2011-го. Поступления сжиженного природного газа из терминалов в газотранспортную систему ЕС также достигли рекордной отметки по итогам прошлого года, превысив 128 млрд кубометров. При этом отбор топлива из хранилищ в конце декабря снизился до исторического минимума.