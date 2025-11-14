Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:51

Упавшая в Киеве американская ракета попала на фото

Депутат Федиенко опубликовал фото упавшей во дворе дома в Киеве ракеты Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Киеве зафиксировано падение ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot во дворе жилого дома, сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко. Соответствующие фотографии он разместил в своем Telegram-канале, отметив, что такая ракета может упасть где угодно.

Противовоздушная ракета может упасть где угодно. Похоже, Patriot, — написал депутат.

При этом украинский телеканал «Эспрессо» со ссылкой на отставного генерал-лейтенанта Игоря Романенко сообщал, что показатель эффективности комплексов Patriot снизился до 6%. Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ подтвердил наличие проблем в работе систем противовоздушной обороны.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко заявил NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский стремится получить от стран Запада системы Patriot PAC-3. По его словам, украинский политик также намерен укрепить противовоздушную оборону в стране аналогами данного комплекса.

Прежде сообщалось, что Зеленский обратился к западным странам с призывом увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что это необходимо после ответных ударов России по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

