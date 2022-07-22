В Германии обвинили «Газпром» в нарушении обязательств Uniper: объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам в Германию газа нарушает обязательства

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Немецкий энергоконцерн Uniper назвал нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа и заявил, что будет добиваться судебных разбирательств по данному вопросу, передает ТАСС. С таким сообщением выступил глава концерна Клаус-Дитер Маубах на пресс-конференции, отметив, что он сожалеет о сложившейся ситуации.

Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. «Газпром» на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», — сказал Маубах.

Руководитель концерна подтвердил, что «Газпром» направил Uniper письмо, в котором объяснил форс-мажорными обстоятельствами уменьшение поставок в текущем и прошлом месяце по «Северному потоку». Представители немецкой стороны не согласились с такой формулировкой.

Ранее подобное письмо от российского холдинга получила и немецкая газовая компания RWE. Отмечалось, что речь идет о проблемах с транспортировкой газа по «Северному потоку».

В июле Uniper попросил у правительства ФРГ помощи на €9 млрд. По мнению аналитиков, к которым обратилось агентство Bloomberg, ограничение российских поставок газа ежедневно обходится компании в 30 млн евро.