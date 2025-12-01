День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 19:33

Умеров может пересечься с Зеленским в Ирландии для отчета по переговорам

AFP: Умеров встретится с Зеленским в Ирландии для доклада об итогах переговоров

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров может встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии, утверждает агентство AFP со ссылкой на неназванные источники. Целью встречи является подробный доклад о переговорах со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом по поводу урегулирования украинского конфликта.

До этого Умеров проводил встречу с Уиткоффом во Флориде, а затем заявлял, что уже доложил Зеленскому об итогах переговоров. По данным источников AFP, Зеленский рассчитывает увидеться с Умеровым в Ирландии во время визита во вторник, чтобы услышать подробный отчет.

Эти переговоры проходят на фоне разработки плана по украинскому урегулированию со стороны администрации США. Американская сторона заявила, что обсуждение деталей пока не ведется, поскольку работа над текстом продолжается. В Кремле в ответ на это заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров, оставаясь на платформе обсуждений в Анкоридже.

Перед этим Зеленский и спецпосланник главы США Стив Уиткофф провели телефонный разговор. Детали переговоров не приводятся. Звонок состоялся, когда украинский лидер находился во Франции на встрече с президентом республики Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский
переговоры
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинских турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
«Я от этого отвыкла»: Симоньян о криках в больнице и стыде за свою жизнь
«Признать реальность»: Стармер о последствиях Brexit
Медведь облюбовал подвал дома
Москвич нашел ложку за 320 тыс. рублей с помощью нейросети
Спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева
Ресторатор назвал главный кулинарный тренд 2025 года
Раскрыта судьба коррупционера Миндича по возвращении на Украину
Женщина клонировала умершего питомца и пожалела об этом
Представители Ozon попытались оправдаться за скандал в Сети с чаевыми
«За рамки возможного»: в США «разнесли» предложение Залужного по гарантиям
Костин сделал сенсационное заявление о нынешнем курсе рубля
Лукашенко сообщили о деталях инцидента с литовским БПЛА
Политолог раскрыл, почему Трамп решил привлечь зятя к мирным переговорам
Зеленский за бортом, «привет» Макрону, «новогодние» штрафы: что дальше
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.