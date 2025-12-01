Умеров может пересечься с Зеленским в Ирландии для отчета по переговорам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров может встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии, утверждает агентство AFP со ссылкой на неназванные источники. Целью встречи является подробный доклад о переговорах со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом по поводу урегулирования украинского конфликта.

До этого Умеров проводил встречу с Уиткоффом во Флориде, а затем заявлял, что уже доложил Зеленскому об итогах переговоров. По данным источников AFP, Зеленский рассчитывает увидеться с Умеровым в Ирландии во время визита во вторник, чтобы услышать подробный отчет.

Эти переговоры проходят на фоне разработки плана по украинскому урегулированию со стороны администрации США. Американская сторона заявила, что обсуждение деталей пока не ведется, поскольку работа над текстом продолжается. В Кремле в ответ на это заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров, оставаясь на платформе обсуждений в Анкоридже.

Перед этим Зеленский и спецпосланник главы США Стив Уиткофф провели телефонный разговор. Детали переговоров не приводятся. Звонок состоялся, когда украинский лидер находился во Франции на встрече с президентом республики Эммануэлем Макроном.