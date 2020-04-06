Умерла сыгравшая девушку Бонда Онор Блэкман

Актриса из Великобритании Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни. Она известна своей ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер».
Об этом рассказали члены её семьи,
Она мирно умерла по естественным причинам в своём доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи, — отметили они.
Артистка также снималась в лентах «Дневник Бриджит Джонс», «Гибель Титаника» и «Мистер Питкин в тылу врага».
Ранее NEWS.ru писал, что мать футбольного тренера Хосепа Гвардиолы, руководящего английским клубом «Манчестер Сити», умерла от коронавируса. Ей было 82 года.
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