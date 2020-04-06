Умерла сыгравшая девушку Бонда Онор Блэкман

https://static.news.ru/photo/78dc8124-7841-11ea-a09a-fa163e074e61_660.jpg Онор Блэкман Фото: Tony Edenden /Global Look Press

Актриса из Великобритании Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни. Она известна своей ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер».

Об этом рассказали члены её семьи, передаёт The Guardian.

Она мирно умерла по естественным причинам в своём доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи, — отметили они.

Артистка также снималась в лентах «Дневник Бриджит Джонс», «Гибель Титаника» и «Мистер Питкин в тылу врага».

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