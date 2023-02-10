Умер режиссер из Испании Карлос Саура Кинорежиссер из Испании Карлос Саура умер в возрасте 91 года

Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карлос Саура

Испанская Академия кинематографических искусств и наук сообщила о смерти кинорежиссера Карлоса Сауры. Он скончался в возрасте 91 года, уточнила академия в Twitter.

Киноакадемия с глубоким прискорбием сообщает о кончине Карлоса Сауры, лауреата премии «Гойя» за заслуги 2023 года. Саура, один из основополагающих режиссеров в истории испанского кино, скончался у себя дома в возрасте 91 года в окружении своих близких, — уточнили в испанской академии.

Саура дебютировал на большом экране в 1960 году с лентой «Бродяги». В 1974 году он получил специальный приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Кузина Анхелика». Его фильм «Анна и волки» награждали на разных кинофестивалях и выдвигали на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Последней работой режиссера стала картина «Роза роз. Гражданская война», выпущенная в прокат в 2021 году. Саура успел получить такие награды, как «Золотой медведь» и «Серебряный медведь».

Ранее стало известно, что советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Отечественному зрителю он известен прежде всего как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе.