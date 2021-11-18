Украинским пограничникам разрешили применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Верховная Рада, сообщается на сайте парламента. Документ был подан на рассмотрение парламента ещё в марте и не связан с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Законом внесены изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины», которыми урегулированы пробелы в законодательстве об особенностях использования и применения личным составом Государственной пограничной службы Украины мер принуждения, боевой техники, вооружения, а также урегулирован порядок осуществления поверхностной проверки, — говорится на официальном сайте Рады.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, незавершённость процесса демаркации государственной границы вынуждает Государственную пограничную службу Украины принять дополнительные меры, направленные на усиление охраны государственной границы, путём привлечения резервов и выставления дополнительных пограничных нарядов с использованием личным составом мер принуждения, боевой техники и вооружения.

В частности, законопроект разрешает проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также изымать предметы, которые могут нанести вред жизни и здоровью или быть вещественными доказательствами.

Пограничники также получили право применять оружие в случае отражения нападения, уничтожения беспилотников, освобождения заложников или задержания при побеге совершившего тяжкое преступление.

Кроме этого, законопроект позволяет пограничникам использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства для открытия помещений или устранения препятствий при задержании.

Ранее в украинской Государственной пограничной службе сообщили, что Украина активно проводит обустройство границы с Россией на территории Сумской области с целью обеспечения безопасности и обороны на случай «вооружённой агрессии». В ведомстве добавили, что граница нужна также для того, чтобы через неё на территорию страны не попали мигранты и наркотики.